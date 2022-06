Itália tem maior número de casos de Covid em quase 2 meses

SÃO PAULO, 21 JUN (ANSA) – A Itália registrou nesta terça-feira (21) mais 62.704 casos e 62 mortes na pandemia de Covid-19, elevando os totais de contágios e óbitos para 17.959.329 e 167.842, respectivamente.

O número de diagnósticos positivos desta terça é o maior para um único dia no país desde 28 de abril, quando haviam sido contabilizados 69.204 casos, de acordo com boletim do Ministério da Saúde.





A média móvel de infecções em sete dias subiu para 35.523 nesta terça, maior índice desde 16 de maio (36.137), enquanto a de mortes diminuiu de 50 para 48.

A Itália também soma 599.930 casos ativos e tem cerca de 82% de sua população com o primeiro ciclo de vacinação contra a Covid concluído, enquanto 67% das pessoas tomaram a dose de reforço.

Já o número de pacientes internados em leitos de enfermaria subiu de 4.585 para 4.803 em um dia, enquanto nas UTIs a cifra caiu de 209 para 206. (ANSA).