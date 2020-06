Itália tem deflação pela primeira vez desde outubro de 2016

ROMA, 15 JUN (ANSA) – A Itália registrou deflação de 0,2% no mês de maio, tanto na comparação com o mesmo período de 2019 quanto em relação a abril, o que representa o primeiro resultado negativo no índice nacional de preços desde outubro de 2016.

O número foi divulgado nesta segunda-feira (15) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat), que revisou para baixo a estimativa anterior, que era de deflação de 0,1% no mês passado.

“Em maio, a inflação na Itália voltou a ficar negativa pela primeira vez desde outubro de 2016 [quando o índice foi de -0,2%]”, diz o Istat.

De acordo com o instituto, a queda foi causada sobretudo por uma “forte redução dos preços dos combustíveis”. “Os índices de preços de maio foram elaborados no contexto da emergência sanitária causada pelo coronavírus na Itália, que prolongou a suspensão das atividades de amplos setores e serviços de consumo”, afirma o Istat.

A deflação é um sintoma importante de desaquecimento da economia, já que os preços caem para tentar estimular uma demanda fraca. (ANSA)

Veja também