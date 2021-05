Itália tem bolsas de estudo em gestão para descendentes

SÃO PAULO, 28 MAI (ANSA) – A Embaixada da Itália em Brasília informa que a School of Management di Trieste (MIB), em colaboração com Italian Trade Agency (ITA), promove e organiza o curso de formação em gestão “Origini Italia” para o período 2021/2022, voltado para jovens descendentes de imigrantes italianos residentes no exterior.

Segundo o comunicado, a inscrição no curso é gratuita e os organizadores ainda garantem aos selecionados o pagamento das despesas de viagem, hospedagem e alimentação para os cinco meses de curso – que ocorre entre 22 de novembro de 2021 a 9 de abril de 2022 – e que tem aulas lecionadas em inglês.

Ainda conforme a Embaixada, são cerca de 20 vagas para candidatos que tenham entre 23 e 35 anos no momento da inscrição. O prazo para se candidatar segue até o dia 31 de maio.

“Ressalta-se que a participação do curso de residentes no Brasil está sujeita às portarias que regulam a entrada na Itália de pessoas provenientes do Brasil e ao avanço da pandemia de Covid-19”, diz ainda o comunicado.

Para mais informações, é só acessar o site https://mib.edu/en/programs/executive-programs-for-individuals/o rigini-italia (ANSA).

