Itália tem aumento significativo de casos de Covid-19

ROMA, 13 SET (ANSA) – A incidência dos casos de Covid-19 “aumentou significativamente” nas províncias italianas em relação aos valores da primeira semana de julho.

A indicação é da análise do matemático Giovanni Sebastiani, do instituto para as Aplicações do Cálculo “M.Picone”, do Conselho Nacional de Pesquisas, relativa à incidência de testes positivos ao vírus SarsCov2 nos sete dias anteriores a 6 de setembro de 2023, último dia em que o governo deixou os dados publicamente disponíveis.

A análise indica que “a incidência semanal média nas 107 províncias é baixa e equivalente a cerca de 35 positivos por 100 mil habitantes. Se notam três grupos de províncias dependendo do tipo de tendência nas duas últimas semanas até 6 de setembro: províncias com valor médio constante, aquelas em crescimento linear e aquelas em crescimento acelerado”.

A respeito das províncias em crescimento acelerado, se distinguem três grupos de províncias contíguas, com exceção de Verbano-Cusio-Ossola. São elas: todas as províncias de Friuli Veneza Giulia e Belluno; Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milão, Monza e Brianza, Pavia, Alessandria, Asti, Torino; Caserta, Nápoles, Salerno, Matera e Isernia.

“Seis das sete províncias do Vêneto aparecem entre as 12 com valores mais altos de incidência”, observou o especialista.

Ele também verificou incidência maior de 50% em Matera, Crotone, Ravenna, Gorizia, Bergamo, Lecco, Verbano-Cusio-Ossola e Belluno. (ANSA).

