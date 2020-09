Itália tem 7 mortos e 1.458 casos de coronavírus em 24 horas

ROMA, 13 SET (ANSA) – Pelo segundo dia seguido, a Itália registrou queda nos números de mortes e novos casos pelo coronavírus Sars-CoV-2 no período de 24 horas, de acordo com dados do Ministério da Saúde neste domingo (13).

Segundo o balanço, o país europeu teve apenas sete mortes, elevando o total para 35.610. Já o número total de pessoas infectadas – que inclui os casos positivos, vítimas e curados – é de 287.753, com um acrescimento de 1.458 em um dia.

No entanto, a diminuição nos dados é influenciada pelo menor número de testes realizados, cerca de 20 mil a menos que ontem (72.143 contra 92.706).

Nenhuma região italiana ficou sem contabilizar contaminações pelo novo coronavírus (Sars-CoV2), sendo que a Lombardia teve a maior quantidade de casos (265), seguida pelo Lazio (143), Emilia-Romagna (143) e Vêneto (142).

O boletim ainda ressalta que foram 443 pessoas consideradas curadas da doença, elevando o total para 213.634.

Os casos ativos – que descontam os óbitos e as curas – nas últimas 24 horas somam 1.006, elevando para 38.509 o número de pessoas que ainda lutam conta a Covid-19. (ANSA).

