Itália tem 67.152 casos e 334 mortes por Covid-19 (2)

ROMA, 11 FEV (ANSA) – A Itália registrou 67.152 novos casos e 334 mortes por Covid-19 no boletim divulgado nesta sexta-feira (11) pelo Ministério da Saúde. Com isso, são 11.991.109 os contágios e 150.555 as vítimas da pandemia. Os números mantêm a tendência de queda.

A média móvel de infecções nos últimos sete dias caiu para 78.514, queda de 47% na relação com o mesmo dia da semana passada. Já a de óbitos para o período diminuiu para 341, retração de 7% na comparação semanal. Enquanto a primeira despenca há 18 dias, a de falecimentos chegou ao seu segundo dia consecutivo de diminuição.

As regiões de Abruzzo (2), Campânia (12), Úmbria (3) e Sicília (30) adicionaram mortes que ocorreram nas últimas semanas no boletim desta sexta.

O número de casos ativos continua também apresentando queda e chegou a 1.751.125, dos quais, 1.733.036 (98,9%) estão em isolamento domiciliar – casos leves ou assintomáticos. Outras 16.824 pessoas estão sob observação médica e 1.265 estão em unidades de terapia intensiva. Todos os índices estão em queda.

Foram realizados ainda 663.786 testes, cerca de 15 mil a menos do que na quinta-feira (10). A taxa de positividade caiu para 10,1% – era 11,1% um dia antes.

Pesquisa ISS – O Instituto Superior de Saúde (ISS) publicou um novo estudo sobre os casos detectados de Covid-19 no país até o dia 31 de janeiro e informou que 99,1% das amostras eram causadas pela variante Ômicron.

A variação por regiões do domínio da nova cepa é de 95% a 100%.

O 0,9% restante eram de amostras da Delta, que foi predominante anteriormente.

Foram analisados 2.289 amostras no período em 122 laboratórios.

