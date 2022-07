Itália tem 6 restaurantes entre os 50 melhores do mundo

SÃO PAULO, 19 JUL (ANSA) – Em uma cerimônia realizada nesta segunda-feira (18) em Londres, na Inglaterra, foi divulgada a tradicional lista dos 50 melhores restaurantes do mundo, elaborada pela revista “Restaurant”. A Itália, país muito conhecido pela sua gastronomia, foi representada por seis estabelecimentos.

O restaurante italiano melhor posicionado na lista “The World’s 50 Best Restaurants”, que é realizado anualmente, foi o Lido 84, da pequena cidade de Gardone Riviera. O estabelecimento lombardo ficou na oitava colocação do ranking.

O Le Calandre, que está localizado em Rubano, na região do Vêneto, ficou um pouquinho mais atrás do Lido 84 e fechou a lista dos 10 primeiros colocados.

Ainda segundo o ranking, o Uliassi, do município de Senigallia, foi o 12º restaurante mais bem avaliado do mundo. Os italianos ainda são representados pelo Reale (15º, Castel di Sangro), Piazza Duomo (19º, Alba) e St.Hubertus (29º, San Cassiano).

Assim como a Itália, o Brasil não ficou de fora da relação. O restaurante “A Casa do Porco”, que é localizado na região central de São Paulo, foi considerado o sétimo melhor do mundo e foi o único do país sul-americano a marcar presença entre os 10 primeiros.

O estabelecimento paulista foi crescendo aos poucos no ranking britânico, pois saltou do 17º para o 10º lugar. Na edição de 2019, o restaurante havia ficado na 39ª posição.

O carioca Oteque terminou o “World’s 50 Best Restaurants” na 47ª colocação e foi mais um brasileiro que conseguiu ficar dentro do top 50. Outros quatro restaurantes do país (D.O.M., Evvai, Lasai e Maní) terminaram entre a 51ª e a 100ª posição.

O primeiro colocado da lista foi o restaurante dinamarquês Gerânio, que foi seguido pelo peruano Central e o espanhol Disfrutar. (ANSA).