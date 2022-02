++ Itália tem 53.662 casos e 314 mortes por Covid ++

ROMA, 18 FEV (ANSA) – A Itália registrou 53.662 novos casos e 314 mortes por Covid-19 nesta sexta-feira (18), elevando para 12.377.098 as infecções e 152.596 as vítimas da pandemia, informou o boletim do Ministério da Saúde. (ANSA).

