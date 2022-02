Itália tem 49.040 casos e 252 mortes por Covid-19

ROMA, 23 FEV (ANSA) – A Itália registrou mais 49.040 casos de Covid-19, elevando para 12.603.758 os diagnósticos positivos para a doença no país, informou o boletim do Ministério da Saúde nesta quarta-feira (23). Foram ainda 252 mortes, totalizando 153.764 vítimas da pandemia.

As médias móveis dos últimos sete dias continuam em queda constante. A de infecções caiu para 48.235 (eram 49.765 na terça) e a de óbitos caiu para 257 (eram 261). No mesmo caminho, seguem os casos ativos – que descontam curas e mortes – e somam 1.221.423.

As regiões da Campânia (2) e da Sicília (38) adicionaram falecimentos registrados desde outubro do ano passado no boletim desta quarta.

A imensa maioria (98,9%) são de pessoas em isolamento domiciliar, ou seja, casos leves ou assintomáticos. Além desses, há 12.527 pacientes sob observação médica e 886 internados em unidades de terapia intensiva.

Foram realizados 479.447 testes para detectar a doença, cerca de 120 mil a menos do que na terça. A taxa de positividade está em 10,2%.

Esta quarta-feira também marcou o primeiro dia da administração da quarta dose das vacinas anti-Covid nas pessoas com a saúde mais frágil, como pacientes em tratamento de câncer ou que fazem diálise, transplantados e imunossuprimidos.

A região do Lazio, onde está localizada a capital Roma, foi a primeira do país a fazer a aplicação. Como já há autorização da Agência Italiana de Medicamentos (Aifa) e o cronograma de prioridades, cada região é livre para organizar essa administração, que deve ocorrer depois de 120 dias da terceira dose.

Segundo a última atualização do site do Ministério da Saúde para as vacinações, ocorrida na madrugada desta quarta, 91,1% das pessoas com mais de 12 anos já tomaram a primeira dose; 89% receberam as duas; 84,8% tomaram as três. Já a vacinação infantil, de crianças de cinco a 11 anos, está em 36,8% com uma dose e 28,8% com duas. (ANSA).

Saiba mais