Itália tem 4.717 casos e 125 mortes por Covid em 24 horas

ROMA, 22 MAI (ANSA) – A Itália contabilizou mais 4.717 novos casos de Covid-19 e 125 mortes pela doença nas últimas 24 horas, elevando para 4.188.190 os contágios e para 125.153 as vítimas da pandemia, informou o Ministério da Saúde neste sábado (22).

No entanto, o boletim informou que os dados incluem 24 óbitos que não haviam sido contabilizados nos meses anteriores na região da Campânia. Essa recontagem já havia adicionado outras 85 vítimas no anúncio da sexta-feira (21). O número real de falecimentos na região nas últimas 24 horas foi de uma pessoa.

Também voltaram a apresentar queda as médias de casos e mortes, mesmo com a recontagem no caso da última. Conforme os números divulgados, a média móvel de contágios está em 4.977 (eram 5.255 na sexta) e em 156 óbitos (era 157 ontem).

Os casos ativos, que descontam curas e mortes, estão em 283.744 – foram 8.044 a menos – e, destes, a grande maioria está em isolamento domiciliar (272.826). Os pacientes hospitalizados somam 9.488 e os que necessitam de internação em unidades de terapia intensiva estão em 1.430.

A quantidade de testes realizados para detectar o coronavírus Sars-CoV-2, incluindo os RT-PCR e os rápidos com antígeno, foi de 286.603 – cerca de 17 mil a mais do que na sexta-feira. A taxa de positividade voltou a cair e está em 1,6%.

Já a soma dos casos considerados curados está em 3.779.293 (12.633 a mais do que um dia antes).

Por conta dos bons números, que mostram uma queda gradual e constante nos dados, o governo da Itália classificou todo o território como zona amarela (a segunda mais branda das regras sanitárias) a partir da próxima segunda-feira (24). (ANSA).

