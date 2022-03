Itália tem 36.429 casos e 214 mortes por Covid-19

ROMA, 2 MAR (ANSA) – A Itália registrou mais 36.429 casos e 214 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, informou o boletim diário do Ministério da Saúde do país nesta quarta-feira (2).

Com isso, subiram para 12.867.918 os contágios e para 155.214 as vítimas da pandemia.

Pela primeira vez desde 28 de dezembro, o número de pessoas sob observação médica baixou dos 10 mil, chegando a 9.954 nesta quarta. Já a quantidade de pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTIs) caiu para 681, menor dado desde 29 de novembro do ano passado.

O boletim ainda aponta que 1.061.610 pessoas estão em isolamento domiciliar, menor quantidade desde 2 de janeiro. Todos os índices mostram que os valores recordes registrados no país no início do ano por conta da disseminação da variante Ômicron estão em queda constante.

As médias móveis dos últimos sete dias seguem em retração tanto nas infecções, em número que caiu para 36.737, como nos óbitos, queda para 207.

Houve revisão no número de mortes em algumas regiões, com as inclusões de óbitos que ocorreram em outros dias no relatório de hoje: Abruzzo adicionou uma; Campânia foram cinco; e Sicília incluiu 35.

Foram realizados 530.858 testes para detectar a doença, sendo que a taxa de positividade é de 8,8%. (ANSA).

