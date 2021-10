Itália tem 3.794 novos casos e 36 vítimas de Covid-19

ROMA, 21 OUT (ANSA) – A Itália registrou 3.794 novos casos e 36 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 4.729.679 os contágios e para 131.726 as vítimas desde o início da crise sanitária, informou o boletim diário do Ministério da Saúde nesta quinta-feira (21).

O número inclui cinco óbitos da Sicília que não haviam entrado na contagem oficial e que ocorreram nas últimas semanas.

Pela primeira vez desde o dia 3 de outubro, a Itália voltou a registrar uma leve alta na quantidade de casos ativos, que descontam as curas e as mortes, e chegou a 73.750 (82 a mais do que na quarta-feira). Também houve aumento na média móvel de casos dos últimos sete dias (2.849 contra 2.688 ontem) e estabilidade na de óbitos para o mesmo período (38).

A quantidade de pessoas que está em isolamento domiciliar aumentou para 70.955; já a de pessoas internadas em observação caiu para 2.439. Nas unidades de terapia intensiva (UTIs) há 356 pacientes – um a mais do que ontem.

O número de testes realizados foi de 574.671, quase 100 mil a mais do que na quarta, e a taxa de positividade está em 0,66%.

A vacinação também avança em ritmo mais lento, com 85,87% da população acima dos 12 anos com o ciclo de imunização iniciado.

Já as que completaram todas as doses soma 81,77%. Outras 845 mil pessoas tomaram a dose de reforço. (ANSA).

