++ Itália tem 3.702 casos e 33 mortes por Covid-19 ++

ROMA, 20 OUT (ANSA) – A Itália registrou 3.702 novos casos e 33 mortes nas últimas 24 horas, elevando para 4.725.887 as contaminações e para 131.688 as vítimas desde o início da crise sanitária, informou o boletim diário do Ministério da Saúde nesta quarta-feira (20). (ANSA).

