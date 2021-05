Itália tem 3.224 casos e 166 vítimas por Covid-19

ROMA, 25 MAI (ANSA) – A Itália registrou 3.224 casos positivos e 166 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde nesta terça-feira (25). Com isso, são 4.197.892 contágios confirmados e 125.501 óbitos confirmados da doença.

A média móvel de casos e óbitos continua a apresentar queda constante, com 4.413 no caso do primeiro e de 143 no da segunda.

Há 24 horas, esses números estavam em 4.588 e 148, respectivamente.

Os casos ativos, que descontam mortes e curas, somam 268.145 (-8.294 nas últimas 24h). Destes 258.265 estão em isolamento domiciliar, 8.557 estão em observação hospitalar e 1.323 estão em unidades de terapia intensiva (UTIs).

Já os testes realizados no período somam 252.646, quase 150 mil a mais do que na segunda-feira, e a taxa de positividade cai para 1,2%. Os curados somam 3.804.246, alta de 11.348.

Os bons números fizeram com que o governo italiano afrouxasse as regras sanitárias e, como os dados se mantêm, novas aberturas estão previstas para as próximas semanas. (ANSA).

