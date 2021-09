Itália tem 3.212 casos e 63 mortes por Covid-19

ROMA, 29 SET (ANSA) – A Itália registrou 3.212 novos casos e 63 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 4.668.261 os contágios e 130.870 as vítimas desde o início da pandemia, informou o Ministério da Saúde nesta quarta-feira (29).

A região da Sicília informou que, após uma revisão de seus números, sete dos óbitos informados no boletim desta quarta ocorreram entre os dias 13 e 28 de setembro e foram adicionados só agora.

Os dados mantêm a tendência de queda de contaminações e a estabilidade no número de falecimentos. A média móvel dos últimos sete dias nos casos caiu para 3.207 (eram 3.316 na terça-feira) e a de mortes ficou em 55 – como nos últimos quatro dias.

Pelo 10º dia consecutivo, a quantidade de casos ativos – número que desconsidera curas e mortes – apresentou queda e está em 95.978. Destes, 92.212 estão em isolamento domiciliar, 3.317 em acompanhamento médico em hospitais e 450 internados em unidades de terapia intensiva (UTIs).

A quantidade de testes realizados somou 295.452, cerca de 45 mil a menos do que na terça, com uma taxa de positividade de 1,09%.

A última atualização do site do Ministério da Saúde sobre a campanha vacinal mostra que o país aplicou 84,5 milhões de doses das fórmulas usadas no país: Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen e AstraZeneca/Oxford.

Desses, 42,3 milhões de cidadãos já completaram o ciclo vacinal, o que representa 78,4% do público-alvo, ou seja, pessoas com mais de 12 anos. A quantidade de pessoas que iniciaram a imunização é de 45 milhões, o que significa 83,4% da população-alvo. Outras 66.212 pessoas receberam a terceira dose.

(ANSA).

Veja também