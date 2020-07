Itália tem 2 fugas de migrantes de centros de acolhimento

PERUGIA E TARANTO, 19 JUL (ANSA) – A Itália registrou duas fugas de migrantes de centros de acolhimento durante este fim de semana – em episódios semelhantes ao registrado no dia 16 em Messina.

O primeiro deles ocorreu na noite deste sábado (18), em Gualdo Cattaneo, comuna da província de Perugia, região da Úmbria. No local, conforme o prefeito Enrico Valentini confirmou para a ANSA, 23 dos 25 migrantes que estavam no centro fugiram – e apenas dois foram localizados novamente. A maioria deles era homens jovens e chegaram no local na quinta-feira (16). Eles estavam passando pelo período de quarentena da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), mas o prefeito não soube dizer se algum deles tinha a Covid-19. Episódio semelhante ocorreu em Taranto, que fica na região da Puglia, também no sábado. Cerca de 20 deles deixaram o centro após chegarem de Lampedusa. Segundo a polícia local, eles estavam aguardando a definição para onde seriam enviados nesta semana. Ainda nenhum foi localizado. (ANSA)

Veja também