Itália tem 2.199 novos casos e 77 vítimas por Covid-19

ROMA, 9 JUN (ANSA) – A Itália registrou 2.199 novos casos e 77 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, informou o boletim do Ministério da Saúde nesta quarta-feira (9). Com isso, são 4.237.790 contágios confirmados e 126.767 falecimentos desde o início da pandemia.

Os dados continuam a confirmar a tendência de queda na curva epidemiológica, com a média móvel de contaminações em 2.086 (era 2.186 na terça-feira) e de óbitos em 69 (eram 67 há 24 horas).

A quantidade de pessoas consideradas recuperadas no período foi de 8.912, elevando para 3.936.088 os curados desde o início da crise sanitária do Sars-CoV-2. Já os testes para detectar a doença foram 218.738, na média do dia anterior. A taxa de positividade está em 1%.

Pelo 38º dia consecutivo, a Itália teve uma queda no número de casos ativos (-6.791) e está em 174.935, o dado mais baixo desde 24 de outubro. Destes, 169.892 estão em isolamento domiciliar, 4.382 estão hospitalizados e 661 estão em unidades de terapia intensiva (UTIs).

Além das restrições sanitárias, que começaram a ser flexibilizadas neste mês de junho, a aceleração da vacinação está ajudando a reduzir os números de mortes e hospitalizações.

Segundo boletim atualizado por volta das 12h (hora local), o país se aproxima das 40 milhões de doses aplicadas e tem 13,3 milhões de pessoas que completaram o ciclo vacinal, o que corresponde a 24,69% da população acima dos 12 anos. (ANSA).

