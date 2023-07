Itália tem 1ª ‘praia gentil’ por respeito ao meio ambiente

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/07/2023 - 15:50 Compartilhe

ROMA, 11 JUL (ANSA) – A cidade de Fregene, na região do Lazio, teve proclamada a primeira “praia gentil” da Itália.

A Singita Miracle Beach foi escolhida pelos organizadores do movimento em virtude de sua hospitalidade, ética e respeito ao meio ambiente.

O evento que marcou a premiação foi acompanhado por centenas de pessoas, além de algumas autoridades locais, como o prefeito de Fiumicino, Mario Baccini.

“Fregene se torna parte de um movimento internacional dedicado à bondade. Uma praia ‘suave’ é um lugar que forma as pessoas a serem gentis consigo mesmas, com o turista educado no chamado ‘turismo gentil’, com o lugar que você visita que deve ser deixado melhor do que você encontra, e com respeito ao meio ambiente”, disse o biólogo naturalista Daniel Lumera. (ANSA).

