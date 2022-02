Itália tem 112.691 casos e 414 mortes por Covid-19

ROMA, 3 FEV (ANSA) – A Itália registrou 112.691 novos casos e 414 mortes por Covid-19, elevando para 11.348.701 contágios e 147.734 óbitos desde o início da pandemia, informou o boletim diário do Ministério da Saúde nesta quinta-feira (3).

Com os números de hoje, a média móvel de infecções dos últimos sete dias continua em queda, chegando a 115.379 – redução de 33% na comparação com o mesmo dia da semana anterior.

Já a média de mortes segue com tendência de queda, apesar do número total ter subido nesta quinta para 368. O percentual é sete pontos percentuais mais alto que no mesmo dia da semana passada, na menor elevação do tipo desde 7 de novembro de 2021.

Houve revisão nos dados de óbitos de duas regiões: a Campânia adicionou 22 falecimentos no boletim desta quinta que ocorreram entre 3 e 31 de janeiro; e a Sicília adicionou 37 vítimas dos dias 15 de janeiro a 2 de fevereiro.

O número de casos ativos continua a cair e chegou a 2.328.230, sendo que 2.307.449 estão em isolamento domiciliar. Outras 19.324 pessoas estão sob observação médica e 1.457 em unidades de terapia intensiva (menor número desde 5 de janeiro).

Foram ainda realizados 915.337 testes para detectar a Covid-19, número semelhante ao do dia anterior, com uma taxa de positividade de 12,3%. (ANSA).

Saiba mais