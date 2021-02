Itália tem 11.068 novos casos e 221 vítimas de Covid

ROMA, 14 FEV (ANSA) – A Itália registrou 11.068 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 2.721.879 a quantidade de contágios desde o início da crise sanitária, informou o Ministério da Saúde neste domingo (14).

Após 21 dias, o número de casos positivos – que desconsideram as mortes e as curas – voltou a subir: foram 1.3770, elevando para 402.783 a quantidade de pessoas que lutam contra a doença no país.

Outro dado que aumentou foi a quantidade de pessoas internadas em unidades de terapia intensiva – 23 a mais – elevando para 2.085 aqueles que estão em situação grave. Já o número de hospitalizados em outros departamentos caiu (-51) e chegou a 18.449. A grande maioria dos contaminados, porém, está em isolamento domiciliar (382.249).

Foram 221 mortes no período, o menor número para um dia desde 1º de novembro, totalizando 93.577 vítimas desde fevereiro do ano passado.

Com o boletim de hoje, houve diminuição das médias móveis dos últimos sete dias tanto para os novos casos de coronavírus Sars-CoV-2 (12.173) como nos falecimentos (329). Os testes, porém, tiveram uma grande queda na comparação com o sábado (13): foram 205.642 efetuados, cerca de 85 mil a menos do que ontem.

A quantidade de curados aumentou em 9.469, totalizando em 2.225.519 os considerados recuperados da Covid.

Apesar da estabilidade do número das últimas semanas, o conselheiro do Ministério da Saúde, Walter Ricciardi, recomendou que o governo adote um “lockdown total” em todo o país para reduzir os dados.

Segundo o especialista, a estabilidade parou em um nível muito alto, especialmente, nos óbitos. (ANSA).

