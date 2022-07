Itália supera marca de 20 milhões de casos de Covid

ROMA, 16 JUL (ANSA) – A Itália superou neste sábado (16) a marca de 20 milhões de casos confirmados de Covid-19.

De acordo com novo boletim do Ministério da Saúde, foram contabilizados mais 89.830 contágios no último período de 24 horas, elevando o total de diagnósticos positivos para 20.076.863 O país é apenas o sétimo no mundo a superar a marca de 20 milhões de casos. Os outros são Estados Unidos (89 milhões), Índia (43,7 milhões), Brasil (33 milhões), França (32 milhões), Alemanha (29 milhões) e Reino Unido (23 milhões).

A média móvel de contágios em sete dias registrou uma queda em relação ao dia anterior e passou de 96.052 a 94.878.

O novo boletim do Ministério da Saúde também contabiliza mais 111 mortes, elevando o total desde o início da pandemia para 169.846.

A Itália ainda soma 1.448.550 casos ativos, cifra mais alta desde 16 de fevereiro (1.480.113), sendo que 10.434 estão internados em leitos de enfermaria e 405 em UTIs.

O país tem cerca de 90% de sua população com mais de 12 anos com o primeiro ciclo de vacinação contra a Covid concluído. (ANSA)