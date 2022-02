Itália supera marca de 150 mil mortes na pandemia

ROMA, 10 FEV (ANSA) – A Itália registrou 325 mortes por Covid-19, elevando para 150.221 as vítimas da pandemia, informou o boletim diário do Ministério da Saúde nesta quinta-feira (10).

Já os casos somaram 75.861, totalizando 11.293.631 contágios.

A marca foi ultrapassada no dia que a média móvel dos últimos sete dias apresentou a primeira queda percentual desde 2 de novembro do ano passado: o número total caiu para 355 (eram 368 na quarta), 3% a menos do que no mesmo dia da última semana.

O número total de vítimas das últimas 24 horas também trouxe revisão de várias regiões, que adicionaram mortes ocorridas desde o fim de dezembro no boletim desta quinta: Abruzzo (1), Campânia (6) e Sicília (21).

Já a média de casos dos últimos sete dias apresenta queda pelo 17º dia consecutivo, caindo para 83.139, retração de 46% na comparação com o mesmo dia da última semana.

Também segue em queda constante a quantidade de casos ativos, que descontam mortes e curas, e chegou a 1.813.274.

Destes, 1.794.598 estão em isolamento domiciliar (casos leves ou assintomáticos), 17.354 estão sob observação médica e 1.322 em unidades de terapia intensiva – menor número desde 2 de janeiro.

