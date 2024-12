Itália solicita 7ª parcela de fundo de recuperação da UE

ROMA, 30 DEZ (ANSA) – O governo italiano enviou nesta segunda-feira (30) à Comissão Europeia o pedido de pagamento da sétima parcela do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PNRR), no valor de 18,3 bilhões de euros.

O anúncio foi feito pelo Palazzo Chigi, o qual explicou que a solicitação apresentada “segue o trabalho da sala de controle do PNRR no dia 29 de novembro para verificar o cumprimento dos 67 objetivos relacionados, divididos em 32 metas e 35 marcos”.

“A Itália é a primeira nação europeia a apresentar um pedido formal de pagamento da sétima parcela do PNRR”, afirmou a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Segundo ela, este “é um recorde que em breve nos permitirá ultrapassar os 140 bilhões de euros, mais de 72% da dotação global do plano”.

Para Meloni, “2025 será um ano-chave na implementação da Fase Dois do PNRR, ou seja, a fundamentação dos investimentos”. “É uma fase crucial, que não permite atrasos e que vê o governo e todas as administrações envolvidas na linha de frente para alcançar o objetivo”, concluiu.

O novo pedido é feito uma semana após o poder Executivo da União Europeia pagar a sexta parcela dos recursos destinados à Itália pelo fundo de recuperação do bloco para o pós-pandemia, avaliada em 8,7 bilhões de euros.

Com a sexta parcela, a Itália já recebeu 130,9 bilhões de euros dos 194,4 bilhões a que tem direito do fundo de recuperação da UE – o país é o maior beneficiário do programa em cifras absolutas. (ANSA).