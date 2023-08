Itália será atingida por tempestade de calor nos próximos 5 dias

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/08/2023 - 14:42 Compartilhe

ROMA, 20 AGO (ANSA) – Meteorologistas italianos anunciaram que o país será atingido por uma “tempestade” de calor pelos próximos cincos dias a partir deste domingo (20), especialmente nas regiões centro e norte.

Segundo o alerta, o calor tórrido provocará temperaturas recordes até mesmo nas altas montanhas.

Hoje, um alerta vermelho entrou em vigor em oito cidades: Roma, Florença, Bolonha, Perugia, Brescia, Bolzano, Latina e Rieti.

Isso significa que inclusive os jovens e pessoas saudáveis são aconselhados a ficar longe do sol entre às 10h e 18h (horário local).

Já Calábria, Basilicata e Sicília foram colocadas em alerta amarelo para mau tempo e por causa das intensas tempestades de calor que são esperadas.

Os “pontos laranja” também aumentaram no fim de semana, passando de quatro na sexta (18) para seis no sábado (19) e nove no domingo. Ontem, o alerta chegou a Frosinone, Gênova, Palermo, Trieste, Veronia e Viterbo, enquanto Milão e Nápoles se juntaram à lista hoje.

Ancona, Cagliari, Catania e Messina permanecem em amarelo, enquanto Bari, Reggio Calabria, Civitavecchia, Veneza e Pescara passaram de verde para amarelo, e Campobasso passou de laranja para amarelo.

Segundo Boletim do Ministério, as ondas de calor ocorrem quando se registam temperaturas muito elevadas durante vários dias consecutivos, muitas vezes associadas a humidade elevada, forte radiação solar e falta de ventilação. “Estas condições climáticas podem representar um risco para a saúde da população”, conclui a nota. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias