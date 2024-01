Itália segue entre piores da OCDE em índice de emprego

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/01/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 18 JAN (ANSA) – A taxa de ocupação no trabalho na Itália no terceiro trimestre de 2023 ficou estável em relação ao anterior, em 61,4%, e o país segue entre os piores no quesito entre os integrantes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O resultado representa um crescimento de 1,3% em relação ao mesmo período de 2022.

Os dados foram divulgados em um relatório da OCDE sobre trabalho apresentado nesta quinta-feira (18).

Apenas a Turquia (53,9%) e a Costa Rica (58,2%) estão abaixo da Itália no ranking.

A média da ocupação na OCDE é de 70,1%.

Quanto à taxa de participação no mercado de trabalho, que inclui tanto os empregados quanto os desempregados, a Itália apresentou uma melhora, atingindo 66,7%, alta de 0,1 ponto em relação ao trimestre anterior e de 1,1 ponto em comparação com o mesmo trimestre de 2022.

Nesse quesito, além da Turquia e da Costa Rica, o México aparece abaixo.

A média da OCDE para a taxa de participação é de 73,8%.

(ANSA).

