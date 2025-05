Itália sediará pela primeira vez tradicional competição de vela

ROMA, 15 MAI (ANSA) – A tradicional Copa América de Vela, considerada a Fórmula 1 dos mares e a regata mais antiga da história, será realizada pela primeira vez na Itália em 2027.

A competição, que surgiu em 1851 e é popularmente conhecida como “America’s Cup”, ocorrerá em Nápoles e a notícia foi bastante celebrada pelas autoridades locais.

“Tenho orgulho de anunciar que a America’s Cup será realizada, pela primeira vez na história, na Itália. Nápoles será a cidade que, em 2027, sediará o torneio de vela mais famoso e prestigiado do mundo, um evento global que envolve milhões de entusiastas e representa uma síntese única de tradição, inovação tecnológica, excelência em engenharia e espírito competitivo”, declarou a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

Já o ministro dos Esportes da Itália, Andrea Abodi, avaliou que sediar a Copa América de Vela será uma “oportunidade extraordinária” para o “aprimoramento, desenvolvimento e crescimento” do país.

“A escolha desta edição da competição de vela mais importante do mundo foi uma vitória maravilhosa de equipe. A America’s Cup também representará uma oportunidade estratégica para acelerar o programa de recuperação ambiental e regeneração urbana de Bagnoli, um local que será animado pelas bases das equipes desafiadoras”, declarou.

A Itália decidiu o evento em 1992, 2000 e 2021, mas ficou com o vice-campeonato nas três oportunidades. A edição anterior ocorreu no ano passado em Barcelona, na Espanha, e foi vencida pela Emirates Team New Zealand, da Nova Zelândia. (ANSA).