Itália sediará fase final da Copa Davis de 2025 a 2027

ROMA, 2 DEZ (ANSA) – As Federações Italiana e Mundial de Tênis (FITP e ITF, respectivamente) anunciaram nesta segunda-feira (2) que a Itália sediará os jogos da fase final da Copa Davis de 2025 a 2027.

A cidade de Bolonha, no norte do país, receberá o “Final Eight” do torneio no próximo ano, marcado para ser disputado entre os dias 18 e 23 de novembro.

No entanto, as sedes das Copas Davis de 2026 e 2027 ainda não foram decididas, mas os municípios de Turim e Milão seriam os principais favoritos.

A grande surpresa da disputa poderá ser Bolzano, já que o presidente da FITP, Angelo Binaghi, expressou a vontade de organizar uma das edições na cidade, considerada a casa de Jannik Sinner, atual número 1 do mundo e grande estrela do tênis no país.

A notícia confirma o quanto a modalidade cresceu na Itália, atual bicampeã da Copa Davis. Além de receber o torneio de seleções, que foi realizado nos últimos três anos em Málaga, na Espanha, o país também sediará o ATP Finals até 2030. (ANSA).