Itália sediará 7ª edição da Copa do Mundo de Tiramisù em outubro

ROMA, 4 JUL (ANSA) – A Itália receberá a 7ª edição da Copa do Mundo entre os próximos dias 5 e 8 de outubro, em Treviso, com 310 competidores provenientes de toda a Europa, além de convidados e influenciadores mundiais.

Idealizado e organizado por Francesco Redi, da Twissen, o evento foi anunciado nesta terça-feira (4) em uma cerimônia em Veneza.

Geralmente, a competição entre chefs amadores para disputar o título de melhor Tiramisù do mundo é dividida em duas categorias: receita original e receita criativa.

A receita original prevê a utilização obrigatória dos seis ingredientes básicos da sobremesa: ovos, açúcar, queijo mascarpone, café, cacau e o tradicional biscoito savoiardi. Já a versão criativa tem que levar mascarpone, ovos, café e cacau, além de outros três ingredientes escolhidos e custeados pelo participante.

“É um dos doces mais famosos da pastelaria internacional. Uma bandeira do Vêneto que também soube conquistar o mundo”, declarou o conselheiro regional de Turismo, Federico Caner, lembrando que a região do Vêneto apoia a Copa do Mundo de Tiramisù desde 2017.

Segundo Caner, o “Tiramisù é uma excelência regional que se junta ao imaginário de quem todos os anos se desafia a revisitar uma receita que há anos é transmitida de geração em geração e que é o símbolo de Treviso e do Vêneto”.

“Esta sobremesa é, para todos os efeitos, uma referência na nossa cultura gastronômica e esta fama internacional demonstra o interesse, tanto que chegarão concorrentes da Tailândia e da Índia para participar no desafio mais guloso do ano”, acrescentou.

Para Caner, o evento “demonstra como o enoturismo é um dos caminhos a percorrer para a promoção do território e valorização dos produtos típicos confeccionados com matérias-primas que têm dado fama às grandes cidades e pequenas aldeias”.

“Pratos que fazem parte da nossa tradição culinária tradicional, mas que para todos os efeitos são verdadeiros embaixadores do Vêneto”, concluiu. (ANSA).

