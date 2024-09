Itália se une a aliança mundial para cerveja artesanal

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/09/2024 - 12:50 Para compartilhar:

ROMA, 17 SET (ANSA) – A Itália se uniu a outros oito países da Europa – França, Dinamarca, Irlanda, Suécia, Reino Unido, Espanha, Holanda e República Tcheca – em uma aliança internacional em prol da cerveja artesanal.

Batizada de Independent Brewrs of Europe (IBE), a iniciativa foi formada por associações comerciais de cervejarias artesanais nacionais e visa promover e avançar os interesses mútuos de seus membros.

Entre os idealizadores e protagonistas do projeto estão a Unionbirrai, associação italiana de pequenas cervejarias artesanais independentes criada em 1999; os Cervejeiros Independentes da Irlanda; a Sociedade de Cervejeiros Independentes (Siba) do Reino Unido; a União Nacional dos Cervejeiros Independentes (Snbi) da França; os Produtores de Bebidas Scanian da Suécia; Det Fri l, da Dinamarca; os Cervejeiros Artesanais da Holanda; a Associação de Microcervejarias da República Tcheca; e a Associação Espanhola de Cervejarias Artesanais Independentes (Aecai).

“O objetivo da nova organização é contrariar a padronização da cerveja, difundindo a cultura cervejeira que a caracteriza em cada país europeu”, explicou a organização da Itália.

Em nota, a Unionbirrai enfatiza que “a Europa tem uma tradição rica, desenvolvida ao longo dos séculos e o recente desenvolvimento de microcervejarias artesanais está levando à difusão de uma vasta gama de tradições cervejeiras regionais”.

“Todos estes produtos fazem parte do patrimônio cultural comum europeu, um patrimônio, no entanto, frágil e delicado, animado por pequenos produtores a serem protegidos e valorizados, capazes de criar cervejas únicas de altíssima qualidade, feitas com matérias-primas preciosas e com todo o cuidado que só um artesão pode ter no que faz”, conclui o comunicado.

Para o secretário-geral da Unionbirrai, Simone Monetti, a ideia de uma união internacional foi lançada nos últimos anos e todos estão orgulhosos de uma frente tão ampla e compacta.

“Nossa associação sempre esteve comprometida em apoiar pequenos produtores cervejeiros e hoje entra num circuito que ultrapassa as fronteiras nacionais com compromissos partilhados e objetivos comuns para um setor em crescimento que, no entanto, necessita de todo o apoio possível”, afirma ele.

Já o diretor-geral da Uninbirrai, Vittorio Ferraris, reforçou que “os amantes da cerveja devem também e acima de tudo poder desfrutar de produtos artesanais de alta qualidade, com sabores complexos e autênticos”. “E juntos faremos todo o possível para que isso aconteça”, finalizou. (ANSA).