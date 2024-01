Itália se prepara para comemorar Dia Mundial da Pizza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/01/2024 - 17:50 Para compartilhar:

ROMA, 15 JAN (ANSA) – A Itália se prepara para comemorar na próxima quarta-feira (17) o Dia Mundial da Pizza, dedicado a enaltecer uma das receitas mais apreciadas no mundo e ícone do Made in Italy.

A efeméride deve ser uma oportunidade para todos os amantes do alimento de degustar vários tipos de pizza, de versões gourmet às mais tradicionais e clássicas.

Do ponto de vista econômico, a Confederação Nacional dos Cultivadores Diretos (Coldiretti) cita que o setor tem um faturamento anual de mais de 15 bilhões de euros ao ano, além de empregar mais de 100 mil trabalhadores em tempo integral e outros 100 mil em extras de final de semana.

A Itália produz, ao ano, 2,7 bilhões de pizzas, usando 200 milhões de quilos de farinha, 225 milhões de quilos de mussarela, 30 milhões de quilos de azeite de oliva e 260 milhões de quilos de molho de tomate. A pizza margherita é a mais consumida no país.

No mundo, os americanos lideram o consumo, com 13 quilos por pessoa ao ano.

Na Europa, a Itália lidera com 7,8 quilos ao ano, seguida da Espanha (4,3), França e Alemanha (4,2), Reino Unido (4), Bélgica (3,8), Portugal (3,6) e Áustria (3,3).

Em 2023, as encomendas de pizza chegaram a 5,5 milhões de quilos com 5,8 quilômetros de deslocamento segundo a plataforma Just Eat, distância que equivale ao caminho de Roma ao Polo Norte. (ANSA).

