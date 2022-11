Itália se garante nas quartas da Copa do Mundo de Beach Tennis no Rio

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/11/2022 - 0:16 Compartilhe

Atuais bicampeãs mundiais em Terracina e dupla com oito títulos na temporada, Giulia Gasparri e Ninny Valentini, e Doriano Beccaccioli, os três atletas Heroe´s, venceram nesta quarta-feira e comandaram a classificação da Itália para as quartas de final da Copa do Mundo de Beach Tennis por equipes que acontece na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro até o domingo, 13 de novembro.

A equipe italiana, tetracampeã mundial, fez 3 a 0 contra Portugal e com a vitória por 3 a 0 na estreia diante do Japão garantiu a vaga antecipada e nesta quinta-feira. A equipe enfrentará Porto Rico pelo primeiro lugar do Grupo 1 nesta quinta-feira.

Gasparri e Valentini, que lideram o ranking mundial feminino com apenas cinco derrotas, derrotaram a dupla de Manuela Cunha e Marta Magalhães por 6/0 6/2. Na sequência, na dupla mista, Doriano Beccaccioli, 10º do mundo, se uniu a Sofia Cimatti e derrotaram Henrique Freitas e Pedro Maia por 6/1 6/3. O time italiano ainda venceu a dupla masculina com Michelle Cappelletti e Mattia Spoto marcando 6/1 6/3 em Henrique Freitas e Pedro Maio.

“Hoje fizemos uma grande partida. A condição de Ninny está melhorando aos poucos”, disse Gasparri: “Foi nossa primeira dupla feminina aqui, fizemos uma boa partida, estou melhorando meu ombro, fazendo terapia, vamos continuar treinando e jogando. Estou sacando por baixo , tendo que me adaptar desde o Mundial feminino, preciso fazer isso. Não é fácil porque preciso me concentrar mais, nos dois últimos anos não sacava por baixo, mas sigo evoluindo. Quando chega para dar um smash é doloroso, mas tudo bem consigo fazer o movimento”, seguiu Valentini.

Beccaccioli disputa pela segunda vez a Copa do Mundo: “Estou me sentindo muito bem mental e fisicamente, estou pronto para jogar todos os jogos necessários sejam masculino ou mistas. Vamos ver o que acontece. Itália tem minha confiança e confio no time, podemos ir bem, estamos preparados . Terminar em primeiro do grupo amanhã é importante, sabemos o tipo de dupla masculina para jogar amanhã, eles são nossos amigos, vamos fazer nosso melhor”.

Marcello Zambrana/DGW

