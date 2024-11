Itália se diz ‘favorável’ a Mercosul-UE, mas pede mudanças

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/11/2024 - 14:02 Para compartilhar:

BRUXELAS, 18 NOV (ANSA) – O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, garantiu que o país é “favorável em princípio” ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, mas apontou que há pontos para serem “resolvidos”.

A declaração chega pouco depois de o ministro italiano da Agricultura e da Soberania Alimentar, Francesco Lollobrigida, ter dito que o texto atual do tratado “não é compartilhável” devido às discrepâncias entre os dois blocos em questões como normas ambientais e trabalhistas.

“Somos favoráveis em princípio ao acordo UE-Mercosul, mas há pontos que precisam ser resolvidos porque não são totalmente satisfatórios para a Itália”, declarou Tajani em uma coletiva de imprensa em Bruxelas.

“Ainda existem pontos sobre os quais não há um acordo”, acrescentou o vice-premiê, destacando que sua posição “não é diferente” das falas de Lollobrigida.

Em nota, o ministro da Agricultura havia dito que era preciso assegurar que os países do bloco sul-americano se adequassem “aos mesmos ônus que impomos a nossos agricultores em termos de respeito aos direitos dos trabalhadores e do meio ambiente”.

“Tal como está colocado, o tratado UE-Mercosul não é compartilhável. Embora desejando um mercado mais aberto, é evidente que as economias, as organizações do trabalho e o respeito às normas ambientais são extremamente diferentes entre os dois lados”, acrescentou. (ANSA).