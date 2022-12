Itália se despede do ex-ministro Franco Frattini

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/12/2022 - 10:48 Compartilhe

ROMA, 26 DEZ (ANSA) – A Itália realizou nesta segunda-feira (26) o velório do ex-ministro das Relações Exteriores Franco Frattini, que faleceu no último sábado (24), aos 65 anos de idade.





A cerimônia em homenagem ao ex-político italiano, que é aberta ao público, começou a partir das 11h (horário local) e só terminará às 19h. Diversas personalidades da política do país se despediram do ex-magistrado na Sala Pompeo do Palazzo Spada.

“Ele foi um verdadeiro servidor do Estado, um modelo para todos”, recordou o ministro do Desenvolvimento Econômico da Itália, Adolfo Urso, que compareceu no velório.

O funeral de Frattini acontecerá amanhã (27) e está previsto para começar a partir das 11h30 (local), na Basílica dos Santos Apóstolos, na Piazza Santi Apostoli, em Roma.





O político estava internado no Hospital Policlínico Gemelli, na capital italiana, e lutava contra um câncer. Frattini foi deputado e ministro das Relações Exteriores e da Função Pública.

(ANSA).

