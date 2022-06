Itália revogará uso obrigatório de máscaras em locais fechados

ROMA, 8 JUN (ANSA) – O governo da Itália deve revogar as últimas medidas sanitárias restritivas ainda em vigor no país no próximo dia 15 de junho.

Em entrevista à emissora Rai Radio1, o subsecretário do Ministério da Saúde, Andrea Costa, disse nesta quarta-feira (8) que “existem as condições” para mais um relaxamento das regras contra a pandemia de Covid-19.





“A partir de 15 de junho, acredito que removeremos as últimas medidas restritivas ainda vigentes. Refiro-me ao uso de máscaras em locais fechados”, declarou o subsecretário.

A utilização de proteção facial na Itália segue obrigatória em transportes públicos e de longa distância, cinemas, teatros, eventos esportivos em espaços cobertos, hospitais e asilos. A expectativa é de que a exigência permaneça até o fim do ano apenas em estruturas sanitárias e lares para idosos.

O governo também recomenda, mas não obriga, o uso de máscaras em locais de trabalho, porém as empresas e os sindicatos chegaram a um acordo para manter a utilização compulsória ao menos até 15 de junho.

“O objetivo do governo é criar as condições de convivência com o vírus. Teremos problemas se pensarmos em um objetivo de contágio zero”, acrescentou Costa. Com a pandemia sob controle, a Itália registra atualmente uma média de cerca de 17 mil casos e pouco menos de 60 mortes por dia. (ANSA).