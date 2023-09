Itália revisa para baixo PIB do segundo trimestre

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/09/2023 - 8:01 Compartilhe

ROMA, 1 SET (ANSA) – A Itália revisou para baixo o resultado de seu produto interno bruto (PIB) no segundo trimestre de 2023, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Istat).

Um relatório preliminar publicado em 31 de julho apontava uma contração de 0,3% no período em relação ao primeiro trimestre, mas uma revisão revelada nesta sexta-feira (1º) indica queda de 0,4%.

O resultado é inferior aos números registrados na zona do euro (+0,3%), Alemanha (0%) e França (+0,5%).

Já na comparação com o segundo trimestre de 2022, a economia italiana teve alta de 0,4%, índice 0,2 ponto percentual menor que o da estimativa preliminar (0,6%). Com isso, o crescimento adquirido do PIB em 2023 passou de 0,8% para 0,7%.

Segundo o Istat, a contração vista entre abril e junho foi determinada sobretudo pela demanda interna, que subtraiu 0,7 ponto percentual da variação do PIB, sendo 0,4 dos investimentos brutos e 0,3 dos gastos públicos – o consumo das famílias teve contribuição nula.

A demanda externa líquida também ficou invariável, enquanto os estoques contribuíram positivamente com 0,3 ponto percentual, resultando em uma contração da economia de 0,4% no período.

As importações e exportações também diminuíram, ambas com queda de 0,4% em relação ao primeiro trimestre. (ANSA).

