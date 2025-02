Itália revelará ‘descoberta inesperada’ em Pompeia em 26/2

ROMA, 22 FEV (ANSA) – O ministro da Cultura da Itália, Alessandro Giuli, disse que será divulgada na manhã da próxima quarta-feira (26) uma “descoberta inesperada” no sítio arqueológico de Pompeia, a antiga cidade romana devastada por uma erupção do vulcão Vesúvio há quase 2 mil anos.

Segundo ele, trata-se de um “grande afresco, uma ‘megalografia’ [representação de grandes feitos], com tema dionisíaco”, ou seja, em referência ao deus do vinho e do caos Dionísio.

“Em 26 de fevereiro, em Pompeia, apresentaremos à imprensa os resultados das últimas escavações na área central da cidade, com uma descoberta inesperada”, disse Giuli em um encontro com jornalistas estrangeiros.

De acordo com o ministro, a novidade “demonstra mais uma vez como, em Pompeia, não é possível distinguir esquematicamente entre arte, arquitetura, vida cotidiana, ritualismo”. “Tudo está entrelaçado, uma única vida pulsante que pode nos ensinar muitas coisas mesmo hoje”, acrescentou.

Pompeia fica nos arredores de Nápoles e foi destruída por uma erupção do Vesúvio no ano 79 da Era Comum, e muitos de seus segredos ainda permanecem escondidos. (ANSA).