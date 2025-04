Itália revela tochas olímpicas de Jogos de Inverno de 2026

OSAKA, 14 ABR (ANSA) – O governo da Itália revelou nesta segunda-feira (14), no pavilhão do país na Expo 2025, em Osaka, as tochas olímpica e paralímpica dos Jogos de Inverno de 2026, que serão realizados em Milão e Cortina d’Ampezzo.

A cerimônia contou com a presença do vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, e foi transmitida ao vivo durante um evento em Milão.

Em discurso, o político italiano disse esperar que “as Olimpíadas de Milão-Cortina sejam realmente mais uma forte mensagem de paz em um momento em que são travadas duas guerras às portas da Europa”.

“As Olímpiadas têm um grande significado, estamos felizes em recebê-las na Itália”, afirmou ele, acrescentando que os Jogos de Milão-Cortina serão, acima de tudo, “um grande evento de paz, porque o esporte e as Olimpíadas, em particular, sempre deixaram uma mensagem positiva na história”.

O chanceler italiano lembrou também do último “ataque criminoso russo contra a população civil de Sumy, na Ucrânia”. “Espero que, talvez quando os Jogos Olímpicos começarem, a fase de guerra já tenha terminado, assim como esperamos que a paz possa retornar ao povo palestino e que todos os reféns nas mãos dos terroristas do Hamas possam ser libertados.” Segundo o ministro do governo da premiê Giorgia Meloni, “há pessoas lá que sofrem” e “a guerra só traz dor, enquanto o esporte une”.

“Junto com as tochas, os portadores carregam uma mensagem de paz. Espero que eles possam levar sua luz a Moscou, Kiev, Tel Aviv, Gaza e a todos os lugares onde as pessoas sofrem”, ressaltou.

Por fim, Tajani dirigiu um pensamento a todos os atletas paralímpicos, reforçando que a Paralímpiada também é “uma mensagem de liberdade porque não deve haver obstáculos para ninguém, por qualquer motivo”. (ANSA).