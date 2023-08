Itália revela logotipo de candidatura de culinária na Unesco

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/08/2023 - 18:50 Compartilhe

NÁPOLES, 4 AGO (ANSA) – O logotipo oficial que vai apoiar a candidatura da “cozinha italiana” para integrar a lista de patrimônios da humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) foi revelado nesta sexta-feira (4).

Desenvolvido por alunos de uma escola italiana, o símbolo mostra a mão de um chef “cozinhando” em uma panela alguns elementos tradicionais da cozinha do país junto com monumentos históricos.

O lema escolhido foi “Eu amo a cozinha italiana”, com destaque para os dois “o’s” em forma de coração e preenchidos com a bandeira da nação.

O logo foi apresentado no Parque Arqueológico de Pompeia, pois o local abriga afrescos e tem artefatos que testemunham a história da culinária italiana e, acima de tudo, suas tradições e cultura.

“Estamos colocando mais uma pedra em um processo que quer levar a cozinha italiana, excelência mundial, a ter o reconhecimento da Unesco”, celebrou o ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano.

No documento, a “cozinha italiana” é definida como um conjunto de práticas sociais, ritos e gestualidades baseadas em saberes locais que, sem hierarquias, é identificada e qualificada.

A Itália é o país do mundo com maior quantidade de tombamentos dados pela Unesco – seja de patrimônios materiais ou imateriais – com 60 reconhecimentos. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias