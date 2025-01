Itália retoma voos diretos para Líbia depois de 10 anos

ROMA, 12 JAN (ANSA) – Os voos diretos entre as cidades de Roma, na Itália, e Trípoli, na Líbia, pela ITA Airways foram retomados neste domingo (12) depois de 10 anos.

O horário de voos da companhia aérea entre os dois países inclui dois voos semanais, que ocorrerão às quintas e domingos.

Com a reabertura de Trípoli, os destinos operados pela ITA Airways na temporada de inverno serão 55.

“A retomada faz parte de um esforço constante das instituições e do sistema empresarial italiano, com o objetivo de estreitar os laços com a Líbia, um parceiro estratégico e privilegiado. Itália e Líbia trabalham lado a lado para construir um diálogo cada vez mais estruturado para abordar desafios comuns”, informou o Ministério das Relações Exteriores da Itália.

A nação europeia é a principal parceira comercial da Líbia, com mais de nove bilhões de euros de comércio total em 2023, sendo a terceira exportadora e a primeira importadora. Além disso, o governo italiano aumentou recentemente o número de bolsas de estudo para estudantes líbios.

A Autoridade Italiana de Aviação Civil (Enac), por sua vez, mencionou que a retomada dos voos entre os países foi uma ação “simbolicamente significativa”, já que foi o sucesso “de quase dois anos de trabalho em equipe político e institucional”.

(ANSA).