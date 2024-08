Itália retoma buscas por último corpo desaparecido em veleiro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/08/2024 - 8:01 Para compartilhar:

ROMA, 23 AGO (ANSA) – A Itália retomou nesta sexta-feira (23) as buscas pelo último corpo desaparecido no naufrágio de um veleiro de luxo na costa de Palermo, capital da Sicília, após recuperar seis vítimas.

Os mergulhadores se preparam para acessar o casco da embarcação na tentativa de encontrar Hannah Lynch, a filha de 18 anos do bilionário Mike, 59 anos, proprietário da embarcação e apelidado de “Bill Gates britânico” por sua atuação no setor de tecnologia.

Ela está desaparecida desde o incidente registrado na última segunda (19). Até o momento, a tragédia deixou seis mortos, enquanto 15 pessoas foram resgatadas com vida, incluindo a esposa do empresário, Angela Baccares.

Além de Mike e Hannah, entre as vítimas também estão Ricardo Thomas, cozinheiro da embarcação; Jonathan Bloomer, presidente do banco Morgan Stanley International, e sua esposa, Judy Bloomer; o advogado de Lynch, Chris Morvillo, e sua mulher, a designer de joias Neda Morvillo.

De acordo com as autoridades, com exceção do corpo do cozinheiro, encontrado fora do casco, os outros cinco corpos estavam fora das cabines, em uma zona do iate que foi a última a inundar, pouco antes de afundar.

Para os socorristas, este é um sinal da tentativa extenuante de todos de encontrar uma rota de fuga.

Segundo os técnicos envolvidos na reconstrução do incidente, é possível que a proa do barco, onde ficavam os alojamentos da tripulação, tenha afundado primeiro. A violência da água teria rompido o casco e impedido que as pessoas no recinto se salvassem.

O iate afundou devido a um tornado repentino enquanto estava estacionado no Porto de Porticello, nos arredores de Palermo.

Uma câmera de segurança de uma residência próxima do local do incidente mostrou que a embarcação desapareceu em apenas 60 segundos. Uma investigação foi aberta para apurar a tragédia.

Chamado Bayesian, o veleiro tem 56 metros, pesa 473 toneladas e foi construído pelo estaleiro Perini Navi em Viareggio, na Itália, para realizar viagens de luxo. A embarcação tinha bandeira britânica e levava 12 passageiros e 10 tripulantes.

