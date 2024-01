Itália relembra vítimas no Dia da Lembrança do Holocausto

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/01/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 27 JAN (ANSA) – Autoridades da Itália e da União Europeia se manifestaram neste sábado (27) por ocasião do Dia Internacional da Lembrança do Holocausto.

A data, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), marca o aniversário da libertação do campo de concentração e extermínio nazista de Auschwitz-Birkenau pelas tropas soviéticas em 27 de janeiro de 1945, e neste ano coincide com a guerra em curso entre Israel e Hamas no Oriente Médio.

A premiê da Itália, Giorgia Meloni, relembrou o plano do país de construir um Museu do Holocausto, afirmando que “será uma instituição encarregada de transmitir a memória”.

“Estamos certos de que dará uma contribuição crucial para que a maldade do plano criminoso nazifascista e a vergonha das leis raciais de 1938 não caiam no esquecimento”, afirmou.

A presidente do Poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, destacou que atos antissemitas estão aumentando de forma alarmante e que “é dever proteger e fazer prosperar a vida judaica na Europa”.

O papa Francisco declarou, através do X (antigo Twitter): “A lembrança e a condenação ao horrível extermínio de milhões de pessoas judias e de outras religiões, ocorrido no século passado, ajuda a todos a não esquecer que a lógica do ódio e da violência nunca pode ser justificada, porque nega nossa humanidade”.

Também neste sábado, a senadora vitalícia da Itália Liliana Segre, sobrevivente do Holocausto, recebeu um título honoris causa em História da Universidade de Milão.

A honraria foi dada “por ter oferecido à pesquisa histórica seu testemunho extraordinário. Por ter fornecido às novas gerações as ferramentas para entender eventos fundamentais de nosso passado. E, finalmente, por sua luta contra a indiferença e o esquecimento”.

Aplaudida de pé durante a homenagem, Segre disse: “Eu não sou adequada para falar do 27 de janeiro, porque quem passou pelo que eu passei não espera por essa data para lembrar de uma vida atrás. Essa é a verdade. Eu faço isso 365 dias por ano, não apenas em 27 de janeiro”.

Sobre o conflito atual no Oriente Médio, ela declarou: “Não há uma noite desde 7 de outubro que não me mantenha acordada pensando no que está acontecendo”.

Apesar de uma ordem do Ministério do Interior para que todas as manifestações pró-Palestina fossem adiadas e não ocorressem nesta data, jovens em Milão, Roma, Nápoles e Cagliari decidiram protestar ainda assim. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias