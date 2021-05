Itália relembra os 29 anos do assassinato de Giovanni Falcone

PALERMO, 23 MAI (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, fez um duro discurso contra a máfia neste domingo (23) na cerimônia que lembrou os 29 anos do atentado que matou o juiz Giovanni Falcone. O evento ocorreu no ‘bunker’ do presídio de Ucciardone, local de julgamentos históricos de mafiosos.

“Ou estamos contra a máfia ou somos cúmplices, não há alternativas. É sempre de grande significado voltar ao bunker, um local de grande valor simbólico, onde o Estado deu duros golpes à máfia. A máfia ainda existe, não foi derrotada. É necessário ter sempre atenção alta e estar vigilante por parte do Estado”, disse Mattarella aos presentes.

Além da cerimônia no bunker, diversos atos em Palermo relembraram a luta contra os grupos mafiosos.

Em 23 de maio de 1992, os mafiosos do grupo Cosa Nostra detonaram explosivos que estavam escondidos na estrada A29 em Capaci, próxima a Palermo, no momento em que passava o carro onde Falcone estava.

Além do juiz, morreram no ataque a esposa do magistrado, Francesca Morvillo, e três agentes que faziam a escolta de Falcone: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Dois meses após o atentado contra o juiz, outro magistrado que lutava contra os crimes da Cosa Nostra, Paolo Borsellino, também foi assassinado pelo grupo. (ANSA).

