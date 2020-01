Itália regulamenta uso de patinetes elétricos pelo país

ROMA, 07 JAN (ANSA) – A Itália regulamentou neste início do ano o uso de patinetes elétricos, que agoram possuem luz verde para circular pelas cidades do país. No entanto, a utilização deste popular meio de transporte possui algumas regras.

Em outras nações do continente europeu, o uso dos patinetes é comum há algum tempo, já na Itália, antes da publicação da lei no Diário Oficial, 100 mil já circulavam pelo país em situação de semi-ilegalidade. Para conduzir os patinetes é necessário ser maior de idade ou ter uma autorização para dirigir ciclomotores. Um seguro para casos de acidentes e o uso de capacete não são obrigatórios, apesar de ser altamente recomendado pelas autoridades.

Durante a noite, os condutores precisarão usar uma jaqueta especial com luzes ou aparelhos refletivos nos veículos, já os patinetes poderão ser guiados apenas em áreas urbanas, como em ciclovias ou estradas com o limite de velocidade de até 30 km/h.

O uso dos patinetes em calçadas, ruas de paralelepípedo, faixas preferenciais próximas a trilhos de bonde e túneis são proibidos.

Os patinetes não poderão exceder 500 watts de potência e devem estar equipados com um limitador de velocidade, que não será possível passar de 20 km/h. A velocidade cai para 6 km/h em áreas de pedestres.(ANSA)