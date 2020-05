Itália registra queda em números de mortes e casos diários

ROMA, 31 MAI (ANSA) – A Itália voltou a registrar uma queda no número diário de mortes e casos pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), informou a Defesa Civil neste domingo (31). De acordo com o balanço, o país teve 75 óbitos nas últimas 24 horas, elevando o total para 33.415. Ontem (30), foram contabilizadas 111 vítimas. O total de infectados – que inclui os casos positivos, vítimas e curados -, por sua vez, subiu para 233.019, com um aumento de 355 em um dia. O número, no entanto, registra uma desaceleração em comparação com o anterior, quando 416 novos pacientes foram diagnosticados com Covid-19. Na Lombardia, epicentro da doença na Itália, existem mais 210 novos casos do novo coronavírus, o equivalente a 59,1% do número total do país. Segundo a Defesa Civil, pelo menos cinco regiões zeraram os novos casos. São elas: Úmbria, Sardenha, Molise, Calábria e Basilicata. Ao todo, o território italiano tem 157.507 curados, com um acréscimo de 1.874 recuperados nas últimas 24 horas. No sábado (30), o aumento foi de 2.789.

O balanço ainda revela que 435 pacientes estão internados em terapia intensiva, 15 a menos do que ontem. Por outro lado, 6.387 continuam hospitalizados com sintomas leves, uma queda de 293. Já as pessoas em isolamento domiciliar são 35.253, com redução de 1.308. (ANSA)