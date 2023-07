Itália registra queda de exportações e importações em maio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 14 JUL (ANSA) – A Itália registrou queda de 0,3% nas exportações e de 3% nas importações no mês de maio, na comparação com abril, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (14) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

Em relação a maio de 2022, as exportações cresceram 0,9% em valores monetários, porém tiveram contração de 3,6% em termos de volume.

Já as importações apresentaram alta de 7,6% em valor na comparação com 2022 e de 0,1% em volume. Em maio de 2023, a balança comercial da Itália registrou superávit de 4,7 bilhões de euros, contra déficit de 62 milhões no mesmo mês do ano passado.

O destaque ficou por conta do déficit no setor energético, que caiu quase pela metade em um ano, de 8,3 bilhões de euros para 4,8 bilhões. (ANSA).

