Itália registra ‘boom’ de serviços de cuidados para pets

ROMA, 14 ABR (ANSA) – A União Italiana das Câmaras de Comércio, Indústria, Artesanato e Agricultura (Unioncamere) revelou que a quantidade de empresas que trabalham com serviços veterinários e de cuidados com animais de estimação explodiu nos últimos cinco anos no país.

De acordo com o levantamento, a economia dos pets em território italiano sofreu uma mudança. As empresas de fornecimento de filhotes e alimentos perderam espaço para veterinários e estabelecimentos dedicados ao bem-estar dos animais.

Entre 2019 e 2024, o número de empresas que oferecem cuidados com pets cresceu 32%. Essa porcentagem, contudo, cresce para 90,1% se analisarmos a última década. Enquanto isso, os serviços veterinários, por sua vez, tiveram um aumento de 39,4% em cinco anos.

O estudo ainda mencionou que os italianos estão cada vez mais buscando tosadores qualificados, cuidadores profissionais e fisioterapeutas especializados. A associação ainda explicou que as pessoas não querem apenas alimentar seus animais de estimação, mas garantir que tenham uma vida saudável e feliz.

Os negócios que vendem animais e produtos sofreram queda de 10,6% no período, principalmente os estabelecimentos que se dedicam à criação de coelhos (21,6%). (ANSA).