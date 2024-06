Itália registra aumento de suicídios em penitenciárias em 2024

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/06/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 17 JUN (ANSA) – Um relatório elaborado pelas instituições penais da Itália apontou que o número de suicídios nas penitenciárias do país em 2024 superou a marca registrada no mesmo período do ano passado.

De acordo com os números consultados pela ANSA, ao menos 43 detentos tiraram a própria vida nos seis primeiros meses deste ano, contra os 28 suicídios ocorridos em 2023.

Além disso, o levantamento apontou um aumento de tentativas de suicídio no país, com 877 contra 821, bem como de ataques a agentes penitenciários (881 diante dos 688 de 2023).

As maiores taxas de superlotação foram em prisões das regiões da Puglia, da Lombardia e de Friuli-Venezia Giulia.

No geral, a Itália possui pouco mais de 44 mil presos comuns, sendo que 9,3 mil estão em segurança máxima. Além disso, o país contabiliza 1,8 mil detentos cumprindo pena de prisão perpétua.

(ANSA).