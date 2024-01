Itália registra alta em renda e poder de compra das famílias

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/01/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 5 JAN (ANSA) – O rendimento disponível das famílias consumidoras na Itália aumentou 1,8% no terceiro trimestre de 2023 em relação ao anterior, enquanto os consumos cresceram 1,2%.

A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística da Itália (Istat) nesta sexta-feira (5).

A tendência à economia por parte das famílias foi estimada em 6,9%, aumento de 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre anterior; enquanto o poder de compra das famílias consumidoras cresceu 1,3% no mesmo período, ante um aumento dos preços de 0,5%.

“O poder de compra das famílias, após a brusca queda do quarto trimestre de 2022, continua em retomada. Tal retomada, iniciada no primeiro trimestre de 2023, havia sido interrompida pela leve flexão do trimestre seguinte”, explicou o Istat.

“A mesma dinâmica pode ser observada pela tendência à economia, que no entanto segue muito abaixo dos níveis pré-pandemia”, diz o texto.

O aumento da tendência à economia, especialmente, segundo o Istat, deriva de um crescimento nominal das despesas de consumo final menos sustentada em relação à registrada para o rendimento bruto disponível (altas de 1,2% e 1,8% respectivamente).

Já a taxa de investimento das famílias consumidoras ficou em 8%, 0,1 ponto percentual mais baixa em relação ao trimestre anterior, ante um crescimento dos investimentos fixos brutos de 1%. (ANSA).

