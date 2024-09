Itália reforça segurança em bairros judeus de Roma e Veneza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/09/2024 - 12:01 Para compartilhar:

VENEZA, 29 SET (ANSA) – A segurança nas áreas povoadas pela comunidade judaica na Itália, especialmente os históricos “guetos” de Veneza e em Roma, foi reforçada neste domingo (29) após os recentes acontecimentos dos conflitos no Oriente Médio.

A escalada da violência na região, que culminou na morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, as últimas manifestações antissemitas no país e a proximidade do aniversário do ataque deflagrado pelo Hamas contra Israel foram os principais motivos da decisão das autoridades.

Apesar do clima de insegurança nas áreas, que está alto desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, a situação é mantida sob controle pelas forças de ordem italianas.

Walker Meghnagi, presidente da comunidade judaica de Milão, denunciou hoje (29) que o país está “a um passo de uma caça aos judeus” e de “atos de violência contra instituições judaicas religiosas e não religiosas e seus representantes”.

Ele também alertou para uma “espiral de ódio antissemita cego” e “apelos genocidas” que podem ser comparados aos dos nazifascistas das décadas de 1930 e 1940.

No último sábado (28), a capital da região da Lombardia foi palco de uma manifestação pró-Palestina que foi marcada por cartazes com insultos contra o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, e a senadora vitalícia Liliana Segre, sobrevivente do Holocausto. (ANSA).