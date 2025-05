Itália reforça necessidade de ‘paz’ em mensagem a Leão XIV

ROMA, 8 MAI (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, que acompanhou a eleição do novo papa pela televisão, assim como a primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, e alguns ministros, destacou em mensagem a Robert Prevost, o Leão XIV, o compromisso de Roma em reforçar seu bom relacionamento com o Vaticano diante do atual momento histórico.

“Neste momento histórico, em que grande parte do mundo é abalado por conflitos desumanos, onde são sobretudo os inocentes que sofrem as consequências mais duras de tamanha barbárie, desejo assegurar-lhe o compromisso da República Italiana em prosseguir relações cada vez mais sólidas com a Santa Sé para continuar a promover uma visão do mundo e da convivência entre os povos fundada na paz, na garantia de direitos invioláveis, da dignidade e da liberdade para todas as pessoas”, falou Mattarella.

Em nome do povo italiano, o chefe de Estado relembrou a “dor pelo falecimento do papa Francisco”, ocorrida no último 21 de abril, e desejou um “longo e fecundo pontificado” a Prevost.

“No início de um novo caminho de serviço petrino à unidade da igreja, queremos acompanhar Vossa Santidade desde já, certos de que a nenhuma mulher ou homem de boa vontade faltará a oração e a proximidade afetuosa do Papa”, disse Mattarella, que finalizou seus cumprimentos comentando a experiência na América-Latina do pontífice recém-eleito.

“Estou certo de que a longa experiência que Vossa Santidade adquiriu na América do Sul, em seu papel de missionário, manterá viva aquela luz em direção aos mais fracos e esquecidos que o papa Francisco quis iluminar desde o início do seu pontificado”, disse o presidente.

Já a premiê italiana, Giorgia Meloni, que estava visivelmente emocionada no funeral de Jorge Bergoglio, enviou uma carta ao novo líder da Igreja Católica, onde parabenizou-o em nome “do governo da Itália” e também de sua “parte pessoal”.

“Santo Padre, deixo-lhe minhas felicitações pessoais e do governo italiano por sua eleição ao Trono de Pedro”, disse ela no início da mensagem, a qual finalizou com “carinho filial”.

Na carta, Meloni exaltou que “o mundo precisa desesperadamente de paz” e que “o senhor, da sacada da ‘Loggia della Benedizioni’, invocou várias vezes, recordando a ação incessante e incansável realizada pelo saudoso papa Francisco”.

Por sua vez, o vice-premiê da Itália e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, também falou em “paz” ao escrever no X sobre a vitória de Prevost no conclave.

“Que a paz esteja com vocês”, iniciou o político que afirmou “agradecer a Deus por ter dado um novo Bispo a Roma e um novo guia à Igreja Católica”.

“Rezarei por ele, vigário de Cristo e sucessor de Pedro”, finalizou Tajani em referência a Leão XIV. (ANSA).